«Леганес» – «Хетафе»: прогноз Михаила Поленова на встречу Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на встречу чемпионата Испании «Леганес» – «Хетафе».



Ставка: победа «Хетафе» с форой (0) за 1.98.



«Леганес» и «Хетафе» по-своему замечательны, интересны и примечательны. Но на месте команды прорывной были уже и те и другие. Но сейчас «Хетафе» сохраняет этот статус, а «Леганес» борется за выживание.



И мне кажется, что «Леганес» спасётся. У него приличный состав, у него накопилась общая уверенность от предыдущих тренеров. То, что случилось на старте, исправимо. Результаты, которые «Леганес» при Хавьере Агирре показывает, это лишний раз подтверждает.



Что касается «Хетафе», то два поражения подряд команда терпит. Это, конечно, ненормально для «Хетафе». Я по-прежнему воспринимаю «Хетафе», как команду, которая способна побороться даже за четвёрку, а уж за еврокубки подавно. Этой команде нужны еврокубки, и футболисты и тренеры постараются сделать всё, чтобы за них зацепиться.



Матч с «Леганесом» — отличный шанс для «Хетафе» сменить неудачный курс. Тем более что пауза могла раскрепостить «Хетафе». Но «Леганес» бьётся за выживание, а аутсайдеры в Испании способны на любые свершения. Поэтому давайте сыграем победу «Хетафе» с форой (0)», — сказал Поленов.



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