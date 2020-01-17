Эксперты оценили шансы Хабиба стать секундантом Макгрегора в бою с Дональдом Серроне

В ночь с 18 на 19 января Конор Макгрегор проведёт бой с Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246. Это будет первое появление ирландца в октагоне после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
Букмекеры предложили целый ряд специальных ставок, связанных с Хабибом. Так, за коэффициент 50.00 можно сделать ставку на то, что Нурмагомедов будет секундировать Макгрегора во время боя с Серроне. Это примерно 2% вероятности.
С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что Хабиб появится в зале во время поединка и сорвёт бой. За 250.00 (0,4%) предлагается поставить на то, что Нурмагомедов выйдет в октагон и нокаутирует обоих бойцов.
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