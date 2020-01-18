Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Алексея Серякова на бой UFC 246

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне, который состоится рано утром 19 января мск на «T-Mobile арене» в Лас-Вегасе, США.



Ставка: победа Макгрегора в 3-4 раунде за 6.00.



«36-летний американец выйдет в октагон в пятый раз за год. Времени на отдых и восстановление совсем мало, тем более с учётом возраста. Кроме того, поражение от Гэтжи получилось брутальным. После таких ударов обычно берут небольшой отпуск, а не бросаются в бой, едва встав на ноги.



Серроне любит драться в стойке, и в этом, похоже, кроется проблема. Это зона Макгрегора, в которой он действительно хорош. У ирландца удивительная скорость, он много тренировался перед боксёрским поединком против Флойда Мейвезера. Тот бой действительно был ближе к рестлингу, но глупо отрицать, что он принёс Нотариусу солидный опыт.



Преимущество в быстроте, помноженное на мощь и навыки в стойке, — это серьёзно. Скорее всего, сначала Серроне навяжет борьбу и даже пару раз неплохо попадёт, но вероятность нарваться на качественный встречный удар гораздо выше, чем шансы довести дело до победы.



Серроне всё ещё опасен, но его лучшие годы позади. У Дэны Уайта нюх на деньги, и он прекрасно понимает, какой куш удастся сорвать в случае реванша Орла и Нотариуса. На таком фоне Ковбой становится разменной фигурой, которая поможет ирландцу закрыть серию поражений и вернуться в большую игру.



Ждём досрочной победы Макгрегора, но подобрать стоящий коэффициент крайне сложно. Даже на указанный вариант букмекеры дают смешные 1.48. Думаю, фавориту хватит двух-трёх раундов. Выбор между П1 в 1–2-м раунде за 2.03 и П1 в 3–4-м раунде за 6.00».



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