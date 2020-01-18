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«Наполи» — «Фиорентина»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии

«Наполи» — «Фиорентина»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 «Наполи» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

«В итальянском футболе есть понятие “семи сестёр”. Это семь топовых команд, которые привычно борются за высокие места. Но в этом сезоне “Наполи” и “Фиорентина”, входившие в эту семёрку, оказались “приёмышами”, или рождёнными вне брака сёстрами. Они занимают 11-е и 14-е место в турнирной таблице. Это абсолютно не соответствуют амбициям этих клубов, ведь у них есть статус и деньги.

Мне сейчас интереснее “Наполи” хотя бы потому, что фигура Гаттузо, нового тренера команды, больше интересна, чем Якини. Он неожиданно стал тренером “Фиорентины”. Кажется, это вообще далекие друг от друга понятия — Якини и “Фиорентина”. У “фиалок” слишком отвратительный сезон, и они приняли такое решение. Не питаю никаких иллюзий относительно “Фиорентины” с Якини. Мне кажется, у них сейчас задача — сохранить прописку в Серии А.

“Наполи” проиграл предыдущий матч чемпионата “Лацио”. Был не очень качественный первый тайм, но после перерыва они навязали борьбу и ничья была бы более логичной. Тем не менее “Наполи” пропустил, хоть не очень много позволил создать одной из лучших атакующих лиг Италии в этом сезоне. К тому же “Наполи” успешно выступил в Кубке Италии, обыграв “Перуджу”.

“Наполи” с Гаттузо наконец-то должны одержать победу в чемпионате. На это дают не самый большой коэффициент. Мне кажется, матч пройдёт по методичке Анчелотти: если уж одерживать важную победу, то без большого отрыва и без большого количества голов. Так в Лиге чемпионов “Наполи” обыгрывал “Ливерпуль”. Рекомендую комбинированную ставку — “Наполи” одержит победу, но тотал будет меньше 3,5 гола».

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