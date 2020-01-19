«Атлетик Бильбао» — «Сельта»: прогноз Владислава Радимова на матч испанской Примеры

Известный тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик Бильбао» — «Сельта».



Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.98, обе забьют за 2.17.



«Команда из Бильбао стремится наверх. Но «Сельта» — это не подарок, и перерыв, который сейчас был, придётся им на руку. У «Сельты» хороший подбор игроков, команда из Виго хорошо действует на контратаках. Тем более ей нужно набирать очки, чтобы выходить из зоны вылета. На мой взгляд, «Сельта» не проиграет в этом матче, потому что «Атлетик» будет атаковать, а «Сельта» будет пытаться ловить их на контригре.



«Атлетик» сыграл вничью с «Севильей». В том матче «Атлетик» забил и сел глубоко в оборону. В этом матче так действовать не получится, им нужно будет в любом случае раскрываться, придётся действовать первым номером, и многое будет зависеть от того, забьют ли они быстрый гол.

Вероятнее всего, в этом сезоне «Сельта» снова будет бороться за выживание. Но у «Сельты» хорошие игроки и неплохая игра. Тем более у неё есть длинная скамейка и возможность варьировать игроков, поэтому у «Сельты» не должно возникнуть проблем с тем, чтобы остаться в Примере. Что касается результативности, то голы этом в матче, мне кажется, будут с обеих сторон».



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