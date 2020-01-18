«Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс».



Ставка: итоговая победа «Эдмонтона» за 1.80.



«Эдмонтон», как всегда, играет очень нестабильно. Но сейчас у команды белая полоса — пять побед в последних семи матчах. Что ценно, это совпало с пятью матчами на выезде. Так что «Ойлерз» снова опасны, да и перед домашним матчем с «Аризоной» отдыхали аж три дня.



Ещё один барометр «Эдмонтона» — игра Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в последние две недели. Драйзайтль набрал 11 (4+7) очков при полезности «+5». Макдэвид — 10 (3+7) очков при полезности «+2». Это ещё один показатель, что у «Ойлерз» всё в порядке.



В воротах позицию первого номера захватил ветеран Майк Смит (92,8%), он переигрывает Микко Коскинена (87,9%). Ждём, что в матче с «Аризоной» выйдет именно он. И это последний матч «Эдмонтона» перед перерывом на Матч звёзд.



«Ойлерз» (55) сейчас пятые в Тихоокеанском дивизионе, но в случае победы могут догнать «Аризону» (57). У «Эдмонтона» домашний матч пройдёт по принципу «все на абордаж, пленных не брать».



А что «Аризона»? Только одна победа в последних пяти матчах. На один день меньше на отдых. Переезд из Ванкувера в Эдмонтон (819 км). Хорошо, поправился вратарь Антти Раанта, но он без игровой практики, поэтому не в тонусе. 1.80 — итоговая победа «Эдмонтона».



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