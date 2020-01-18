«Эйбар» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 20-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Эйбар» — «Атлетико».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.



«Как правило, если «Атлетико» играет на выезде с «Эйбаром», то выигрывает скромненько через низок. Можно было бы и сейчас этот вариант рассмотреть. Но есть ещё интересная статистика.



У «Эйбара» не сыграет основной центральный защитник Пауло Оливейра. Настроение у «Атлетико» после проигрыша в финале Суперкубка, может быть, не очень. Но у Симеоне обычно быстро переходит переключение с одного турнира на другой. «Атлетико» не удавалось забить в первые 45 минут в семи матчах чемпионата Испании из последних девяти. Можно было бы рискнуть и сыграть, что «Атлетико» не забьет в первой половине за 1.80. «Атлетико» умеет в ходе матча добирать и прибавлять. В прошлом сезоне «Эйбар» был обыгран благодаря удачному стечению обстоятельств и корректировкам Симеоне во втором тайме. Тогда Лемар вышел и забил победный мяч.



Вполне возможен вариант с безголевой ничьей в первом тайме. «Эйбар» вряд ли сразу понесётся, да и «Атлетико» не позволит этого сделать. А вот во втором тайме «Атлетико» может добавить. А «Эйбар» может подхватить это.



Сыграл бы «второй тайм результативнее первого». Это одна из моих любимых ставок. Коэффициент — 2.07. Ещё раз напомню, в семи матчах из последних девяти «Атлетико» не забивал в первых таймах».



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