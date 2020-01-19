«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.97.
“Ливерпуль” планомерно готовился к этой встрече всё то время, что у команды было после предыдущего тура, а вот “Манчестер Юнайтед” успел отыграть матч с “Вулверхэмптоном” в Кубке Англии. С первой попытки “манкунианцы” не смогли пройти “волков”, но со второго раза всё получилось. “Юнайтед” было тяжело, хоть норвежский специалист и выпустил на кубковую встречу практически основной состав.
Но есть и свои козыри у Сульшера. Ведь когда он играет с командами из топ-6, то у него всё выходит довольно хорошо: и его футболисты забивают, и результаты коллектив показывает. “МЮ” — это единственный клуб, который не проиграл “Ливерпулю” в первом круге в этом сезоне. Это не говорит о том, что они не проиграют снова, но как минимум уже один раз в этом году они нашли ключ к лидеру первенства.
С другой стороны, “Ливерпуль” восстановил свои батарейки. У команды в очень хорошей форме тройка нападения в лице Фирмино, Мане и Салаха. Очень мобильная полузащита Клоппа предельно чётко понимает надёжную оборону. Только Джо Гомеш всё ещё сильно волнуется, когда выходит играть в майке “Ливерпуля”.
Пока что он является слабым звеном и постоянно совершает ошибки. Так что возможно, что он и подарит атакующей линии гостей возможность забить. Я думаю, что игра может получиться результативной с обеих сторон. Часто бывает такое, что топовые клубы в очном противостоянии играют осторожно и всё сводится к унылому зрелищу. Но здесь я не вижу такого же исхода. Я считаю, что обе команды забьют».
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