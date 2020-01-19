«Барселона» — «Гранада»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры 19 января

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Гранада» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.75.



«Барселона» посреди сезона меняет Эрнесто Вальверде на Кике Сетьена. Ноунеймом его не назовёшь. Да, его репутация и биография широкой публике известна плохо, но он идеально подходит под стиль «Барсы».



Меня смущает другие вещи в далёкой перспективе, но сейчас не об этом. А поговорим о ближайшем матче сине-гранатовых. «Барселона» потеряла Суареса — это минус, но «Барса» злая после поражения в полуфинале Суперкубка от «Атлетико» — это плюс. Игра вровень с мадридским «Реалом», соревнование ноздря в ноздрю заставляет мотивированно подходить к каждому матчу.



Дома «Барселона» расправляется с соперниками с разной степенью лёгкости. Я предлагаю задуматься над вариантом, при котором «Барса» победит с форой (-2) с коэффициентом 1.75.



«Гранада» — крепкая команда, но на «Камп Ноу» и не такие падали. Тем более что после смены тренера и неудачи в Суперкубке «Барселоне» захочется реабилитироваться. Потеря Суареса скажется в будущем, но точно не в этом матче».



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