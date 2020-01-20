Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020: участники, где смотреть, расписание

С 22 по 26 января в австрийском Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Кроме того, Первый канал покажет впрямую выступления сильнейших фигуристов.



Сборная России имеет максимальную квоту во всех видах программы. В женском одиночном катании выступят призёры национального первенства Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова. В мужском катании страну представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин. В соревнованиях спортивных пар выступят Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Наконец, в танцах на льду Россию представят дуэты Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин и Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.



Расписание чемпионата



22 января

13:30 мск — мужчины, короткая программа

21:15 — спортивные пары, короткая программа



23 января

14:00 — танцевальные пары, ритм-танец.

20:30 — мужчины, произвольная программа.



24 января

13:30 — женщины, короткая программа.

21:00 — спортивные пары, произвольная программа.



25 января

15:25 — танцевальные пары, произвольный танец.

20:30 — женщины, произвольная программа.



26 января

16:25 — показательные выступления.



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