Эксперты назвали самого вероятного соперника Макгрегора в его следующем бою

19 января Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246. Букмекеры принимают ставки на то, кто станет следующим соперником ирландца.
По оценке аналитиков, скорее всего в своем следующем бою Макгрегор встретится с Хабибом Нурмагомедовым. Конор уже уступал Хабибу в октябре 2018 года. Поставить на то, что они встретятся вновь, можно с коэффициентом 1.67. Это примерно 55% вероятности.
Сделать ставку на то, что в своем следующем поединке ирландец встретится с Тони Фергюсоном, можно за 4.05 (24%). С коэффициентом 8.00 (12%) можно поставить на Флойда Мейвезера, который уже обещал Макгрегору реванш. За 10.00 (9%) предлагается сделать ставку на Хорхе Масвидаля.
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