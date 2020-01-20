Букмекеры: бой Макгрегор — Серроне не признают договорным

19 января Конор Макгрегор триумфально вернулся в октагон. Всего за 40 секунд ирландец нокаутировал американского бойца Дональда Серроне. Но многие бойцы заподозрили Конора в нечестной игре.

Букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает поставить на то, что прошедший поединок признают договорным. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 12.00. Это примерно 7% вероятности. Сделать ставку на то, что встречу не признают договорной, можно за 1.02 (93% вероятности).



Слишком лёгкая победа Конора заставила многих усомниться в честности поединка. Так, американский боец UFC Нэйт Диас заявил, что бой был договорным. «Всё это дерьмо, фейк», – написал Диас в своем аккаунте в «Твиттере».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.