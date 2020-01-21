«Наполи» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Наполи» — «Лацио».



Ставка: «Наполи» забьет минимум 2 мяча за 2.24.



«Один из самых интересных матчей нынешней недели. У «Наполи» большие проблемы с Гаттузо, с игрой, с огромным количеством поражений. И Кубок Италии — один из немногих турниров, где у неаполитанцев пока ещё всё хорошо и ещё есть шансы.



«Лацио» в полном порядке, но мы знаем, как команда играет в параллельных чемпионату Италии турнирах, второстепенных, — скажем так, ставка делается на Серию А, а не на Кубок.



Поэтому в этом матче, на мой взгляд, «Наполи» будет фаворитом, по крайней мере он точно не выглядит слабее в данном контексте. Мне кажется, тут показатели чемпионата не будут играть роль. И я бы взял ставку — «индивидуальный тотал «Наполи» больше 1,5 гола», — сказал Арустамян.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.