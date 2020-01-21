«Йокерит» — «Барыс»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 «Йокерит» — «Барыс».



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.75.



«Эти команды набрали одинаковое количество очков в таблице КХЛ – по 65. Но при этом «Барыс» находится на Востоке, а «Йокерит» на Западе. У них разные турнирные задачи, но идут они по чемпионату примерно одинаково. Не так давно они встречались – в Казахстане «Йокерит» выиграл со счётом 4:2.



«Йокерит» очень нестабилен, его трудно просчитать. Мне кажется, что финны играют по принципу «с какой ноги встанут, такой хоккей и покажут». Недавно у них был выносной двухсерийный матч в Таллине – первый матч они выиграли у «Северстали», а во втором влетели ей же со счётом 2:5. Как одна из лучших команд Запада может проиграть 2:5 «Северстали»? Я не знаю.



«Йокерит» не так давно выиграл у СКА 6:0, но в последнем матче влетел тому же СКА со счётом 1:4. Вот такой нестабильный «Йокерит». Я бы не стал брать победу финнов, не вижу здесь какой-то внутренней гарантии – финны не убеждают в том, что у себя дома они будут фаворитами.



«Барыс» выиграл три последних матча, играл с командами-конкурентами по Востоку – там были и «Магнитка», и «Уфа», и «Барыс» их побеждал. У него цель — обогнать «Авангард» на финише чемпионата, чтобы занять первое место в дивизионе и быть вторым или первым при посеве на Востоке, что даёт более лёгкого соперника в плей-офф. «Барыс» и в прошлом чемпионате рубился с «Авангардом» за поул-позишн, и в этом чемпионате продолжает это делать. Для него очки гораздо ценнее, чем для «Йокерита». Я посмотрел, что «Барыс» неплохо играет на выезде, так что если вы рискнёте поставить на его победу, а там дают жирненький коэффициент, то это не будет слишком большой ошибкой. Но я так рисковать не буду. Я беру тотал больше 4.5 за 1.75.



«Йокерит» насколько нестабилен, настолько хорошо играет в атаке. Он может забить шесть или семь голов, но может пропустить пять. «Барыс» тоже неплохо играет в атаке и не совсем стабилен сзади. Эти команды вообще чем-то похожи на клубы НХЛ – много забивают и много пропускают», — сказал Лысенков.



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