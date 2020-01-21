«Севилья» – «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Севилья» – «Леванте».



Ставка: победа «Севильи» минимум в 2 мяча за 1.90.



«Леванте» нужно больше сконцентрироваться на чемпионате. Да, отрыв от зоны вылета девять очков, но пара неудачных матчей — и всё может быть уже не так радужно, впереди ещё 18 туров. Для них тяжело играть каждые три дня, поэтому есть вероятность, что лидерам могут дать отдохнуть.



Для «Севильи» Кубок более важен, так как у них есть реальный шанс выиграть и Лигу Европы, и «Копа Дель Рей». Эти два трофея – задача севильцев на сезон. Их состав намного сильнее, чем у соперников, вкупе с мотивацией это не оставляет много шансов «Леванте», — сказал Гратакос.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.