«Челси» или «Арсенал»? Научись ставить на АПЛ в Академии «Чемпионата»
В 24-м туре английской Премьер-лиги «Челси» примет «Арсенал». «Чемпионат» создал для вас проект «Академия ставок», где вы изучите три ключевые особенности АПЛ.
В Академии вы смотрите видеоуроки, сдаёте тесты, набираете очки опыта и повышаете свой уровень. Соревнуйтесь с другими читателями «Чемпионата» и побеждайте в турнирной таблице!
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
- Олег Клепиков, нейропсихолог
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»
Узнайте три ключевые особенности для ставок на АПЛ!
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