«Челси» или «Арсенал»? Научись ставить на АПЛ в Академии «Чемпионата»

В 24-м туре английской Премьер-лиги «Челси» примет «Арсенал». «Чемпионат» создал для вас проект «Академия ставок», где вы изучите три ключевые особенности АПЛ.

В Академии вы смотрите видеоуроки, сдаёте тесты, набираете очки опыта и повышаете свой уровень. Соревнуйтесь с другими читателями «Чемпионата» и побеждайте в турнирной таблице!



Преподаватели Академии ставок:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок

Олег Клепиков, нейропсихолог

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»

Узнайте три ключевые особенности для ставок на АПЛ!

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