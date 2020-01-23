«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.70.



«Ак Барс» большинство своих последних игр провёл не на уровне лидера Восточной конференции, но «Салават Юлаев» сейчас также находится не в лучшей форме, поэтому всё-таки «Ак Барс», играя на своём льду, является фаворитом. Хотя, конечно, личные встречи команд часто получаются упорными, в них всегда много борьбы, так как это принципиальное противостояние Татарстана и Башкортостана. К этому матчу всегда пристальное внимание, поэтому команды всегда выкладываются больше чем на 100%. В этом сезоне команды уже проводили матч в Казани, и «Ак Барс» одержал в нём победу со счётом 2:1. Сейчас, думаю, будет похожая ситуация.



«Ак Барс» в прошлом матче обыграл в гостях московское «Динамо» (2:0) и должен начать стабильно побеждать и реабилитироваться перед своими болельщиками. Казань сделает всё для победы в этой игре, и я думаю, что казанцам удастся выиграть, тем более в прошлом матче на своём льду «Ак Барс» потерпел разгром от «Торпедо» (1:4).



У «Салавата Юлаева» сейчас неудачный период, хотя уфимцы в прошлой игре дома обыграли своего прямого конкурента в борьбе за выход в плей-офф, владивостокский «Адмирал» (2:0), и упрочили своё положение в таблице. Думаю, «Салават» попадёт в плей-офф, но борьба будет продолжаться, потому что в этом сезоне «Адмирал» здорово играет, также «Куньлунь» удивляет своими результатами», — сказал Вуйтек.



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