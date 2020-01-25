«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Испании 25 января

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона».



Ставка: ТМ 2.5 мяча за 2.39.



«Для той и другой команды были очень интересные матчи в предыдущем туре. “Барселона” впервые сыграла под управлением Кике Сетьена и с большим трудом переиграла “Гранаду”, забив один-единственный мяч в этой игре на последних минутах. Для “Валенсии” всё закончилось полным кошмаром, когда они были на выезде у “Мальорки”. Команда Черышева проиграла со счетом 1:4, а самого Дениса сменили в конце первого тайма. Совершенно разные результаты, но и разные позиции команд в турнирной таблице. Если “Барселона” делит первое место с “Реалом”, то “Валенсия” всего лишь на седьмом месте.



В первом круге “Барса” выиграла на своем поле у “Валенсии” со счетом 5:2, но я призываю вас не ориентироваться на большое количество мячей. “Валенсия” играет дома, где она ещё ни разу не проиграла в этом сезоне, к тому же они забивают в каждом домашнем матче. “Барселона” тоже всем известна своей мощной линией атаки, поэтому вроде бы можно поставить на голы. Но Суарес травмирован и появится на поле только весной. Это ослабляет потенциал атаки “Барсы”. И хотя “Барселона” — самая забивающая команда Примеры, но большинство своих голов они забили дома.



Все три поражения, которые “Барселона” потерпела в этом чемпионате, были гостевыми. На выезде “Барса” забивает не так уж и много — примерно полтора мяча за матч. Вот это и следует иметь ввиду, а не счёт 5:2, с которым они сыграли в первом круге. На “Месталье” очень тяжёлое поле, что признают уже все. Техничным игрокам сине-гранатовых будет очень непросто на этой арене. Да и за последние пять матчей “Барсы” на этом стадионе гости смогли выиграть лишь дважды, и при этом лишь однажды они забили три мяча.



Исходя из этого я и делаю свой прогноз — тотал меньше 2.5 голов».