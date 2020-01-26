«Шрусбери Таун» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/16 финала Кубка Англии
Известный футбольный комментатор и телеведущий Денис Казанский дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Шрусбери Таун» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.
«Это будет лёгкая прогулка для красных, какой бы состав они ни выставили. «Шрусбери» в своей лиге болтается в самом низу, в зоне вылета. Последний раз они выигрывали в Boxing Day, к тому же они очень мало забивают — 24 мяча в 25 играх. Это катастрофа.
«Ливерпуль» забивает как минимум 2, и сделать это гостям не составит труда. Ставлю на «Ливерпуль» и «верх» за неплохой коэффициент 1.98».
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