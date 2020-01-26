«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А в Неаполе

Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» и тотал матча меньше 2.5 мяча за 5.17.



«Важнейшая встреча чемпионата Италии. Неаполитанцы практически потеряли шансы бороться за место в Лиге чемпионов. Очень много поражений. Гаттузо возглавил команду в декабре, но уже висит, есть вопросы о его отставке. Они ещё актуальны.



Спасти сезон, вторую половину, может этот матч с «Ювентусом». «Ювентус» силён, приедет фаворитом на встречу в Неаполе, и этот матч должен выигрывать. Другое дело, что в Неаполе «Наполи» может дать бой, команда все же приличная.



Но я смотрел последний матч неаполитанцев в чемпионате, с «Фиорентиной». Там были просто гигантские проблемы. Думаю, можно рискнуть, взять победу «Ювентуса» и тотал матча меньше 2.5 мяча.



«Ювентус» должен рационально подойти к этой встрече. Забьёт быстрый мяч и успокоит игру, как делает это в последние годы. Таков мой прогноз. Тут может быть всякое. Можно взять просто ставку тотал меньше 2.5 мяча, но выбираю свой вариант».



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