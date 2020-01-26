Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А в Неаполе

«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А в Неаполе
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал матча меньше 2.5 мяча за 5.17.

«Важнейшая встреча чемпионата Италии. Неаполитанцы практически потеряли шансы бороться за место в Лиге чемпионов. Очень много поражений. Гаттузо возглавил команду в декабре, но уже висит, есть вопросы о его отставке. Они ещё актуальны.

Спасти сезон, вторую половину, может этот матч с «Ювентусом». «Ювентус» силён, приедет фаворитом на встречу в Неаполе, и этот матч должен выигрывать. Другое дело, что в Неаполе «Наполи» может дать бой, команда все же приличная.

Но я смотрел последний матч неаполитанцев в чемпионате, с «Фиорентиной». Там были просто гигантские проблемы. Думаю, можно рискнуть, взять победу «Ювентуса» и тотал матча меньше 2.5 мяча.

«Ювентус» должен рационально подойти к этой встрече. Забьёт быстрый мяч и успокоит игру, как делает это в последние годы. Таков мой прогноз. Тут может быть всякое. Можно взять просто ставку тотал меньше 2.5 мяча, но выбираю свой вариант».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020