«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Италии 26 января

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.62.



«Для “Наполи” это третий домашний матч подряд. Нужно учитывать, что тур будет 26 января, но 21-го и 22-го числа команды играли в Кубке. Хотя для “Наполи” не так уж и важно быть дома, ведь в гостях они играют лучше. Так говорит статистика — три победы, две ничьи и пять поражений. Конечно же, команды занимаются слишком разные места в турнирной таблице. “Наполи” разместился на 11-м месте, а “Ювентус” опережает “Интер” на четыре очка, лидируя в чемпионате.



В прошлом туре “Ювентус” выиграл у “Пармы” со счётом 2:1. Все очень переживали из-за болезни Криша, но он не только поправился, но ещё вышел и забил. Сейчас “старая синьора” находится на серии из пяти побед. Но, обратите внимание, четыре матча из пяти победных были с пропущенными мячами. “Наполи” же проиграл “Фиорентине” (0:2), что стало уже третьим поражением подряд. Вообще, при Гаттузо уже четыре поражения за шесть матчей. Не очень хорошая ситуация для “Наполи”, ведь они особо и не забивают.



В первом круге “Ювентус” выиграл со счётом 4:3. Помните этот сумасшедший матч? Мне кажется, что в этот раз такого результат не будет. А вот то, что обе команды забьют, — посмотрим. В предыдущем сезоне “Юве” выиграл у “Наполи” дважды, но 13 из 16 последних очных матчей “Наполи” не забивал больше одного мяча. Очень часто в личных встречах обе команды забивают, хоть у “Юве” постоянно преимущество. Давайте обратим внимание именно на это.



Мой прогноз: обе команды забьют».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.