«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Италии 26 января

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют за 1.62.
«Для “Наполи” это третий домашний матч подряд. Нужно учитывать, что тур будет 26 января, но 21-го и 22-го числа команды играли в Кубке. Хотя для “Наполи” не так уж и важно быть дома, ведь в гостях они играют лучше. Так говорит статистика — три победы, две ничьи и пять поражений. Конечно же, команды занимаются слишком разные места в турнирной таблице. “Наполи” разместился на 11-м месте, а “Ювентус” опережает “Интер” на четыре очка, лидируя в чемпионате.
В прошлом туре “Ювентус” выиграл у “Пармы” со счётом 2:1. Все очень переживали из-за болезни Криша, но он не только поправился, но ещё вышел и забил. Сейчас “старая синьора” находится на серии из пяти побед. Но, обратите внимание, четыре матча из пяти победных были с пропущенными мячами. “Наполи” же проиграл “Фиорентине” (0:2), что стало уже третьим поражением подряд. Вообще, при Гаттузо уже четыре поражения за шесть матчей. Не очень хорошая ситуация для “Наполи”, ведь они особо и не забивают.
В первом круге “Ювентус” выиграл со счётом 4:3. Помните этот сумасшедший матч? Мне кажется, что в этот раз такого результат не будет. А вот то, что обе команды забьют, — посмотрим. В предыдущем сезоне “Юве” выиграл у “Наполи” дважды, но 13 из 16 последних очных матчей “Наполи” не забивал больше одного мяча. Очень часто в личных встречах обе команды забивают, хоть у “Юве” постоянно преимущество. Давайте обратим внимание именно на это.
Мой прогноз: обе команды забьют».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 26 января 2020
-
08:25
-
08:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 25 января 2020
-
23:00
-
22:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 24 января 2020
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00