«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 3 шайбы за 2.70.



«Когда регулярный чемпионат выходит на финишную прямую, неожиданных результатов сперва становится всё меньше и меньше, а под конец они и вовсе пропадают. Это объяснимо: тут вам не НХЛ какая-то, где все приблизительно равны. У нас лидеры к концу регулярки выходят на пик формы, а аутсайдеры наоборот практически все к этому моменту надрываются. Лазареты полнёхоньки, но если у лидеров длины «скамейки» хватает, чтобы проходить это безболезненно, то игра аутсайдеров, и без того не блещущая, становится совсем унылой.



И вот сейчас мы имеем на повестке дня матч разогнавшегося лидера с потухающим аутсайдером. У «Авангарда» всё в порядке, в предыдущем туре он «с шутками и прибаутками» вынес вперёд ногами саму «Магнитку». «Нефтехимик», в свою очередь, сопел во все дырки в Хельсинки, но не насопел даже на одно очко. То есть в этом матче всё понятно, а кому непонятно, тот может посмотреть статистику личных встреч. Там, конечно, глобального преимущества «ястребов» нет, но три последних «междусобойчика» они у «маленьких татар» выиграли. В том числе и единственную игру текущего сезона в Нижнекамске.



Поэтому не будем изобретать велосипед, а спокойно предскажем хозяйскую победу, конечно же в основное время и с приличным преимуществом в три-четыре шайбы. За хозяйскую победу лидера ФОНБЕТ только погладит по головке, но за преимущество в три шайбы может налить тарелку супа или дать бутерброд.



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