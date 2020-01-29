«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» – «Осасуна».
Ставка: «Реал Сосьедад» выиграет и не пропустит за 2.60.
«Мне кажется, что в этом сезоне для «Сосьедада» Кубок является очень важным трофеем. Они хорошо проводят чемпионат и демонстрируют интересный, качественный футбол. Поэтому именно в этом году им можно побороться и за место в еврокубках, и за Кубок Испании. Есть Эдегор, Порту, Исаак, все эти футболисты находятся в прекрасной форме.
«Осасуна» постоянно барахтается в зоне вылета, но в этом сезоне команда идёт на неплохой для себя позиции – 10-й. К сожалению, травмировался лидер команды – Авила. Без него будет невероятно тяжело.
В связи со всем вышесказанным я полагаю, что у гостей мало шансов не то что на победу, а даже на забитый гол», — сказал Гратакос.
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