«Майнц» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Майнц» — «Бавария» в 20-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» в обоих таймах за 2.18.



«Майнц» — карнавальный клуб, прямо скажем, не очень сильный на сегодняшний день. Мне кажется, «Бавария» может потерять очки, только проиграв себе. Даже ничья будет неприемлемым результатом. «Бавария» в начале второго круга в хорошем состоянии, скоро возобновление Лиги чемпионов, новый тренер Ханс-Дитер Флик значительным образом сумел изменить «Баварию». В отличной форме Мюллер, Левандовски. Думаю, «Майнц» не устоит против такой «Баварии».



Говорить о ее победе в свете ставок не приходится из-за маленьких коэффициентов, но есть интересный вариант — победа «Баварии» в обоих таймах с коэффициентом 2.18. Думаю, стоит рискнуть».