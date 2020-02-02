«Аякс» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов 2 февраля

Известный телекомментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч чемпионата Нидерландов «Аякс» — ПСВ.



Ставка: ничья за 4.90.



«Это чрезвычайно сложный матч для прогнозирования. Обе команды находятся не в лучшей форме. ПСВ и вовсе разваливается. Ещё и Стивен Бергвейн уехал в «Тоттенхэм Хотспур». Есть проблемы и у «Аякса». В команде некому забивать. В матче с «Гронингеном» (1:2) «Аякс» отличился единожды и проиграл абсолютно по делу.



В восьми последних встречах команда потерпела три поражения. Ещё я бы вспомнил неуверенную победу дома над «Спартой» (2:1). Перед игрой был убежден, что встреча завершится крупной победой «Аякса». Видимо, есть события внутри команды, которые беспокоят её. Тот же возможный уход Душана Тадича в «Барселону». Эта информация нервирует и игрока, и команду.



В этой ситуации можно прогнозировать самый невероятный исход матча. Однако мне кажется, что голы в обоих таймах — то событие, которое вполне может произойти. Да, есть и другие варианты. Например, в первом круге команды сыграли вничью (1:1). Возможно, не выявят победителя они и сейчас».