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«Аякс» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов 2 февраля

«Аякс» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов 2 февраля
Ставки / Прогнозы 0

Известный телекомментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч чемпионата Нидерландов «Аякс» — ПСВ.

Ставка: ничья за 4.90.

«Это чрезвычайно сложный матч для прогнозирования. Обе команды находятся не в лучшей форме. ПСВ и вовсе разваливается. Ещё и Стивен Бергвейн уехал в «Тоттенхэм Хотспур». Есть проблемы и у «Аякса». В команде некому забивать. В матче с «Гронингеном» (1:2) «Аякс» отличился единожды и проиграл абсолютно по делу.

В восьми последних встречах команда потерпела три поражения. Ещё я бы вспомнил неуверенную победу дома над «Спартой» (2:1). Перед игрой был убежден, что встреча завершится крупной победой «Аякса». Видимо, есть события внутри команды, которые беспокоят её. Тот же возможный уход Душана Тадича в «Барселону». Эта информация нервирует и игрока, и команду.

В этой ситуации можно прогнозировать самый невероятный исход матча. Однако мне кажется, что голы в обоих таймах — то событие, которое вполне может произойти. Да, есть и другие варианты. Например, в первом круге команды сыграли вничью (1:1). Возможно, не выявят победителя они и сейчас».

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