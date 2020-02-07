«Рома» — «Болонья»: прогноз Романа Гутцайта на игру Серии А

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на игру итальянской Серии А «Рома» — «Болонья».



Ставка: «Рома» не проиграет и обе забьют за 1.76.



«У меня было ощущение в этом сезоне, что “Рома” играет без баланса между линиями, ведь как много забивает, так столько же много и пропускает. И когда я посмотрел статистику, моё мнение подтвердилось — у “Ромы” всего лишь один матч в этом сезоне, который они сыграли на ноль. Представьте себе! Если честно, я удивлен. Поэтому не будет чем-то из ряда вон выходящим, если они пропустят и от “Болоньи”. За 22 тура гости забили 34 мяча, так что их линия атаки не самая ужасная в Италии.



“Болонья” — это команда, которая на выезде в этом сезоне не забила лишь раз. Очень симпатичный коллектив. Синиша Михайлович справился со своей страшной болезнью и сумел удержать своих подопечных в хорошей форме. Сейчас гости занимают всего лишь 11-е место в турнирной таблице Серии А, но при этом имеют 30 очков, как и “Наполи”. Конечно, это не лучшие показатели в чемпионате, но “Болонья” на них и не претендует. А для команды, которая старается держаться как можно дальше от зоны вылета, они выполняют свои задачи чуть ли не на максимум.



Мне кажется, что “Рома” не должна проигрывать, но обе команды сумеют забить. Всё-таки “волки” будут у себя дома, где получат поддержку болельщиков. А все мы знаем, как поддерживают в Риме. Но с другой стороны, статистика говорит про них», — сказал Гутцайт.



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