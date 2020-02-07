«Рома» — «Болонья»: прогноз Игоря Кытманова на встречу Серии А

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Болонья».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«У «Ромы» по-прежнему много травмированных игроков. Команда не лучшим образом выглядела в последних матчах: она проиграла три из пяти встреч. Да, нельзя говорить, что римляне находятся в серьёзном кризисе. Но результата из команды Пауло Фонсека пока не выжимает. «Рома» проиграла «Сассуоло» (2:4). Да и в целом римляне много пропускают.



«Болонья» выглядит неплохо. Вернулся на тренерский мостик Синиша Михайлович, который продолжает бороться с тяжёлой болезнью. В последних матчах красно-синие обыграли СПАЛ (3:1) и «Брешию» (2:1). Надо сказать, что «Болонья» сейчас на ходу. Ещё же была ничья с крепкой «Вероной» (1:1).



Сейчас красно-синие подбираются к верхней части таблицы. От зоны еврокубков недалеко – всего два очка. «Болонья» в неплохой форме. Да, у команды хватает травмированных игроков. Это Гэри Медели и Никола Сансоне. Но зато на сто процентов готовы Федерико Сантандер и Муса Барроу.



Напомню, что у «Болоньи» не лучшая статистика в матчах с «Ромой». Она выиграла только одну из 12 последних очных игр. Последний раз красно-синие побеждали римлян в гостях в 2012 году. Однако матчи между этими клубами были результативными. Думаю, что и сейчас обе команды забьют. Также можно взять рискованную ставку ТБ (3.5)», — сказал Кытманов.



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