ФОНБЕТ досрочно выплатил выигрыши по 7000 ставок на чемпионство «Ливерпуля» и «ПСЖ»

Букмекерская компания ФОНБЕТ досрочно выплатила выигрыши по всем ставкам на чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ и «ПСЖ» в Лиге 1 сезона-2019/2020. Общее количество выплаченных выигрышей составляет невероятные 7 тысяч — и даже больше. На чемпионство «Ливерпуля» рассчитали выигрышем более 5 тысяч ставок, а на чемпионство «ПСЖ» — более 2 тысяч.

Клиенты ФОНБЕТ уже получили все деньги, сообщил представитель букмекерской компании. Ставки на чемпионство «Ливерпуля» и «ПСЖ» больше не принимаются.

Если «Ливерпуль» или «ПСЖ» уступят в чемпионской гонке на финише, то выплаченные ставки букмекер пересчитывать не будет. Зато дополнительные выплаты получат те, кто поставил на чемпионство победившей команды.

«Клиенты любят ФОНБЕТ за быстрый расчёт ставок в лайве, когда выигрыш можно получить ещё до окончания матча. Мы сделали следующий шаг и рассчитал целое событие досрочно», — прокомментировала Алина Якиревич, директор по маркетингу букмекерской компании ФОНБЕТ.

В АПЛ «Ливерпуль» набрал 73 очка за 25 туров. Идущие на втором и третьем местах «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» отстают от команды Юргена Клоппа на 22 и 24 балла соответственно. За оставшиеся 13 туров в АПЛ «Ливерпулю» достаточно набрать 18 очков, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Во французской Лиге 1 «ПСЖ» набрал 58 очков за 23 тура. Идущие на втором и третьем местах «Марсель» и «Ренн» отстают от команды Томаса Тухеля на 12 и 18 баллов соответственно. За оставшиеся 15 туров в Лиге 1 «ПСЖ» достаточно набрать 34 очка, чтобы гарантировать себе чемпионство