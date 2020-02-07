«Алавес» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Алавес» — «Эйбар».
Ставка: победа «Алавеса» с форой (0) за 1.62.
«В прошлом туре «Алавес» сильно удивил, отлично сыграв в гостевом матче с «Севильей» (1:1) в сильно ослабленном составе. Баски лишились победы на «Рамон Санчес Писхуане» только из-за случайного пенальти за попадание мяча в руку в концовке игры. В частности, вынужденно без игры остались в прошлом туре Лукас
Перес и Алейш Видаль. Теперь эти два важнейших в атаке «Алавеса» футболиста возвращаются в строй, и в домашнем матче у команды из Витории есть отличные шансы на победу в баскском дерби. В лазарете у «Алавеса» остался только Пина, тогда как у «Эйбара» трое травмированных. Наконец, «Алавес» выиграл очный матч первого круга в Эйбаре (2:0 с дублем Хоселу) и идёт выше «оружейников» в турнирной таблице (пусть и при равном количестве очков). Ставлю на «Алавес» с форой (0)», — сказал Вишневский.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 февраля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 6 февраля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 февраля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00