«Алавес» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Алавес» — «Эйбар».



Ставка: победа «Алавеса» с форой (0) за 1.62.



«В прошлом туре «Алавес» сильно удивил, отлично сыграв в гостевом матче с «Севильей» (1:1) в сильно ослабленном составе. Баски лишились победы на «Рамон Санчес Писхуане» только из-за случайного пенальти за попадание мяча в руку в концовке игры. В частности, вынужденно без игры остались в прошлом туре Лукас

Перес и Алейш Видаль. Теперь эти два важнейших в атаке «Алавеса» футболиста возвращаются в строй, и в домашнем матче у команды из Витории есть отличные шансы на победу в баскском дерби. В лазарете у «Алавеса» остался только Пина, тогда как у «Эйбара» трое травмированных. Наконец, «Алавес» выиграл очный матч первого круга в Эйбаре (2:0 с дублем Хоселу) и идёт выше «оружейников» в турнирной таблице (пусть и при равном количестве очков). Ставлю на «Алавес» с форой (0)», — сказал Вишневский.



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