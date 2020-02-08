«Байер» — «Боруссия Д»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

В матче 21-го тура чемпионата Германии 8 февраля леверкузенский «Байер» принимает дортмундскую «Боруссию». Начало — в 20:30 мск.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Боруссии Д» + ТБ 3.5 мяча за 4.05.



В немецком чемпионате дела у подопечных Люсьена Фавра идут в гору. После трёх побед кряду команда замыкает тройку лидеров, набрав 39 очков. Отставание от лидеров составляет два и три очка соответственно. Атака в «Боруссии Д» — вторая по силе в лиге: 56 забитых мячей в 20 турах.



Лобовая победа чёрно-желтых идёт за добрый коэффициент 2.25. Но мы рискнём выбрать победу «Боруссии Д» + ТБ 3.5 мяча за 4.05. Статистика на нашей стороне: «Байер» занимает девятую позицию в Бундеслиге по результатам в домашних матчах. Вариант попроще – обе забьют + ТБ 3.5 гола за коэффициент 2.15.



В последнее время матчи между «шмелями» и «львами» крайне результативные: в предыдущих четырёх команды забивали минимум четыре мяча. А прошлый матч вообще завершился со счетом 4:0 в пользу «Боруссии Д».



Оборона дортмундцев исправно сбоит, зато с атакой полной порядок. Феноменальный новичок Эрлинг Холанд забивает за «шмелей» в каждом матче. Не видим предпосылок к завершению выдающейся серии талантливого юниора. Поставьте на это и получите до 10 000 рублей!



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