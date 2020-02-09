«АЗ Алкмар» — «Фейеноорд»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Известный телекомментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» — «Фейеноорд».



Ставка: победу «Фейеноорда» за 3.85.



«Этот матч — попытка команды Дика Адвоката вклиниться в борьбу за чемпионство. Думаю, команда использует эту возможность. Сейчас «Фейеноорд» великолепно выглядит и дома, и в гостях.



У «АЗ Алкмар» бывают провалы. Например, они неожиданно дома уступили «Виллему II» (1:3). Думаю, «Фейеноорд» выиграет этот матч, несмотря на то что «АЗ» очень здорово выглядел в последнем туре. Они просто превосходно сыграли с «Валвейком» (4:0).



Великолепную форму набрали Уссама Идрисси и Кэлвин Стенгс. Это футболисты новой волны. Именно благодаря ним «АЗ Алкмар» сейчас держится в верхней части таблицы. Однако «Фейеноорд» выглядит стабильнее, а Дик Адвокат более искушён как тренер.



В «Фейеноорде» соскучились по успехам. Ещё и «Аякс» дал слабину. Её и хочет использовать клуб из Роттердама, чтобы заскочить на строчку выше и ввязаться в борьбу за чемпионство. Поэтому я ставлю на победу «Фейеноорда».