«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч товарищеского турнира в Дохе

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.



«Очень сложно прогнозируемый матч. Мы видим на этом товарищеском турнире результативные ничьи, огромное количество игроков меняется. Предположить стартовый состав одних и других очень сложно.



В матче с «Ростовом», как и в игре со «Спартаком», не жду большого количества голов. «Ростов» точно будет играть не с «Партизаном», и я уверен, что Сёмин сосредоточится на игре в обороне. Сыграю на низ — меньше 2,5 мячей. Коэффициент вполне нормальный — 1.85».



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