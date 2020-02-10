Адриан Маннарино — Пабло Карреньо-Буста: прогноз Екатерины Бычковой на матч в Роттердаме

Известная в прошлом российская теннисистка Екатерина Бычкова дала прогноз на матч 1-го круга турнира ATP в Роттердаме между Адрианом Маннарино и Пабло Карреньо-Бустой.



Ставка: победа Маннарино за 2.00.



«Это матч практически ветеранов, особенно это касается Маннарино. Пабло, который всё пытается вернуться на свои былые позиции. Сделать это ему будет, конечно, тяжело, но в целом он молодец. Адриан Маннарино первые круги и вообще отдельные матчи играет очень здорово. Смысл в том, что всего лишь один матч играли друг против друга эти ребята, это было в 2018 году, и счёт что-то вроде 7:6 в решающем, это было на грунте. То есть приблизительно знают, как кто играет, знают, чего друг от друга ждать. Мне кажется, что Маннарино то ли опытом, то ли тем, что он на предыдущем турнире неплохо сыграл, какой-то путь прошёл, может победить», — сказала Бычкова.



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