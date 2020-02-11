«Спартак» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Металлург» Мг.



Cтавка: победа «Спартака» и меньше 6 шайб в матче за 3.25.



«Для кого-то восьмое место в конференции считается пределом мечтаний и «счастьем на века», а кто-то и на четвёртое кривится, считая сезон проваленным. Всё в полном соответствии с народной мудростью, когда у кого-то щи жидковаты, а кому-то жемчуг мелковат.



Примечательно, но «Спартак» точно не входит во вторую категорию, по своему финансовому состоянию точно далёк от олигархата, но в своё время красно-белые очень вовремя сказали волшебное слово «Знарок» и теперь бьются за то, чтобы начать плей-офф дома. Начнут вряд ли, но сам факт такой борьбы говорит о многом.



А вот осенённая двумя Кубками Гагарина, привыкшая к финалам конференции, как к утренней чашке кофе, «Магнитка» кое-как, с огромными усилиями ушла с восьмого места Восточной конференции на седьмое и теперь переводит дух, стряхивая со лба капли трудового пота. Диалектика, однако…



Думается, что именно эта диалектика и скажется в грядущем «междусобойчике». Любой адекватный и вменяемый человек, взглянув на статистику личных встреч, сразу же поймёт, что у «Спартака» шансов быть не может. На одну красно-белую победу приходится строго пять магнитогорских. Последняя спартаковская победа датирована аж ноябрём 2017 года (и хорошо ещё, что не 1917-го), и она является единственной в восьми последних встречах.



Но мы опять произнесём волшебное слово «Знарок» и сообразим, что «Магнитка» будет для «Спартака» не просто мотивационным возбудителем, но возбудителем сильным. После чего и предскажем весьма нелогичную, но всё-таки победу «Спартака». Пусть и с минимальным счётом при низовом результате, зато в основное время», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.