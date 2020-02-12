«Интер» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Интер» — «Наполи».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.89.
«Я думаю, что «Интер» максимально воодушевлён событиями недавнего миланского дерби: команда себя очень хорошо проявила. Мне кажется, это будет для «Интера» важным эмоциональным моментом. Но матч с «Наполи» однозначно будет непростым.
«Наполи», по сути, уже не решает задачи в чемпионате Италии — потеряно уже очень много очков, и вряд ли пробьются в Лигу чемпионов. А в Кубке Италии можно выиграть трофей, и, как по мне, логично сделать ставку именно на этот турнир. И мне кажется, так думает и Гаттузо.
Так как начиная именно с этой стадии команды играют по два матча, логично предположить, что в первом будет некая осторожность у каждой из них. Но сейчас у обеих наблюдается такой тренд, когда и «Интер», и «Наполи» много забивают, а неаполитанцы ещё и много пропускают. Поэтому я поставлю на тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.
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