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«Атлетик» — «Гранада»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка Испании

«Атлетик» — «Гранада»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка Испании
Ставки / Прогнозы 0

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на игру Кубка Испании «Атлетик» — «Гранада».

Ставка: «Гранада» не проиграет за 2.17.

«Гранада — очень крепкая команда, у которой поставлена игра. В этом противостоянии я бы назвал небольшими фаворитами именно подопечных Диего Мартинеса. Команда дошла до такой высокой стадии, и футболисты сделают всё возможное, чтобы попасть в финал турнира. К тому же полуфинал Кубка Испании состоит из двух матчей, и вторая встреча пройдёт как раз в Гранаде, где хозяева очень неплохо смотрятся.

Первый поединок в Бильбао не будет результативным. Обе команды попытаются в первую очередь строго сыграть в обороне. Я думаю, что первый тайм уйдёт на раскачку, соперники будут присматриваться друг к другу. А во втором тайме игра чуть раскроется, гости найдут свой шанс на контратаке, а потом удержат необходимый результат», — сказал Радимов.

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