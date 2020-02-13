«Реал Сосьедад» — «Мирандес»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Мирандес» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: гол Исака за 1.80.



«Мирандес», середняк Сегунды, прошёл такой солидный путь к полуфиналу, что никто даже не ожидал. Очень серьёзные соперники остались ни с чем — «Севилья», «Вильярреал», «Сельта». На этом «Мирандес» не хотел бы останавливаться.



Но «Реал Сосьедад» сейчас очень хорош. Действительно команда здорово смотрелась против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», потрясающие мячи были забиты. После этого ещё и в баскском дерби с «Атлетиком» удалось додавить соперника. Ну и, конечно, в потрясающей форме находится форвард Александр Исак. Казалось, что уход Виллиана Жозе создаст большие проблемы для «Сосьедада», но Исак своим шансом пользуется. Он сейчас в полном порядке, забивает почти в каждой встрече.



Есть у «Сосьедада» Оярсабаль, Порту, Эдегор. Но я думаю, что в матче с «Мирандесом» снова забьёт Исак. Он очень хорошо выбирает позицию, чувствует момент. Возьму гол Исака за 1,80», — сказал Генич.



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