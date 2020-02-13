Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на смешанную эстафету

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в Антхольце.
Ставка: Норвегия не выиграет за 2.48.
«Именно с этой дисциплины стартует долгожданный чемпионат мира. Смешанная эстафета помогает понять, в какой форме ты, в какой соперник и сделать выводы для подготовки к следующим стартам. Разумеется, составы всегда выставляются сильнейшие. Отношение к гонке максимально серьёзное. Это реальный шанс взять медаль чемпионата мира.
Я считаю, что первый старт не покорится норвежцам. Будет много волнения, суеты, к тому же у Марте Рёйселанд была накануне поломка винтовки, это может выбить её из колеи, так как норвежцы сами по себе очень эмоциональные и им свойственны ошибки, а тут ещё и такая неприятная ситуация.
У немцев есть прекрасные шансы на медали. Они очень хорошо выглядели на последнем этапе Кубка мира, их спокойствие и педантичность вполне могут помочь подняться на пьедестал.
Чемпионат мира обещает быть богатым на сюрпризы, поэтому я рискну предположить, что в этой гонке шведы попадут в топ-3. Самуэльссон не показывал хороших результатов по ходу сезона, но у него большой потенциал, не удивлюсь, если Себастьян выстрелит уже в этой гонке. Эберг и Персон неплохо выступали на этапах КМ. Швеция может показать отличную гонку и завоевать медали», — сказала Зайцева.
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