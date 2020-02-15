«РБ Лейпциг» — «Вердер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 22-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Вердер».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (–1.5) за 1.72.



«У «Лейпцига» довольно непростой период позади. У команды были довольно серьёзные неудачи: это и поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в чемпионате и Кубке, это и довольно плохой матч с менхенгладбахской «Боруссией», когда только благодаря удалению у соперника удалось отыграться и набрать одно очко. А вот матч с «Баварией» команда Юлиана Нагельсмана провела очень здорово. Был явно виден конкретный тактический план, и он был реализован: «Лейпциг» заслуженно сыграл вничью, а мог и победить, потому что во втором тайме более острые моменты в матче с «Баварией» создавал именно «РБ».



Для нынешнего «Лейпцига», как мне кажется, «Вердер» — это соперник не по уровню, что называется.



«Вердер» прижат к стенке, он ведёт борьбу за выживание, хотя перед началом сезона были совсем другие амбиции. У «Вердера» огромное количество проблем, в том числе травмы важных крайних и центральных защитников. К тому же очень сложное психологическое состояние у игроков, связанное с выступлениями в нынешнем сезоне. Команда периодически разваливается. Неплохо проведя первый тайм или 60 минут, но после этого пропустив гол, «Вердер» может просто завалиться и пропустить ещё два-три, а то и больше. В этом смысле, конечно, выбивается из общего ряда сенсационная победа над Дортмундом в Кубке Германии, но продолжения она не получила — в чемпионате «Вердер» опять сыграл неудачно.



«Лейпциг» — явно не тот соперник, с которым на выезде нынешней «Вердер» может рассчитывать на какие-то очки. «РБ» по-прежнему претендует на чемпионство, он отстаёт от «Баварии» всего на одно очко. Все ещё впереди, и это очевидно.



Я думаю, что дома «РБ Лейпциг» обыграет «Вердер» и сделает он это уверенно. Вполне возможно, что «РБ» забьёт довольно много. Может быть, у «Вердера» и получится какая-то контратака или стандарт, но я не думаю, что в конечном итоге это повлияет на результат. Поэтому я бы поставил здесь на уверенную победу клуба «РБ Лейпциг» с форой (–1.5)».