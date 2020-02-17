«Йокерит» — «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Динамо» М.



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.55.



«Матч соперников схожих по уровню, что подтверждает и турнирная таблица. Шансы команд примерно равны: динамовцы хорошо выступают на выезде, «Йокерит» стабильно играет дома. В принципе, обе команды набрали форму. Можно сказать, что это одни из фаворитов чемпионата, поэтому ожидается качественная игра, и я думаю, что команды смогут показать высокую результативность. Соперники забросят минимум пять шайб, потому что в составах есть много игроков, которые способны забить, да и в целом обе команды играют в атакующий хоккей. Возможно, команды сыграют со счётом 3:3 в основное время.



Конечно, в этом сезоне команды встречались три раза, и ни в одной игре не было заброшено больше пяти шайб, но всё-таки сейчас концовка чемпионата, результат не так важен, поэтому команды могут чувствовать себя спокойно и порадовать болельщиков. В первую очередь я жду заброшенных шайб от лидеров «Динамо», они играют важную роль в составе москвичей», — сказал Вуйтек.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Йокерит» — «Динамо М». Прогноз: Крикунов подтянет защиту после шести шайб в Риге На кону третье место Запада, а бело-голубые проиграли финнам в этом сезоне все три матча.