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«Йокерит» — «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

«Йокерит» — «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Динамо» М.

Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.55.

«Матч соперников схожих по уровню, что подтверждает и турнирная таблица. Шансы команд примерно равны: динамовцы хорошо выступают на выезде, «Йокерит» стабильно играет дома. В принципе, обе команды набрали форму. Можно сказать, что это одни из фаворитов чемпионата, поэтому ожидается качественная игра, и я думаю, что команды смогут показать высокую результативность. Соперники забросят минимум пять шайб, потому что в составах есть много игроков, которые способны забить, да и в целом обе команды играют в атакующий хоккей. Возможно, команды сыграют со счётом 3:3 в основное время.

Конечно, в этом сезоне команды встречались три раза, и ни в одной игре не было заброшено больше пяти шайб, но всё-таки сейчас концовка чемпионата, результат не так важен, поэтому команды могут чувствовать себя спокойно и порадовать болельщиков. В первую очередь я жду заброшенных шайб от лидеров «Динамо», они играют важную роль в составе москвичей», — сказал Вуйтек.

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На кону третье место Запада, а бело-голубые проиграли финнам в этом сезоне все три матча.
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