«Йокерит» — «Динамо М». Прогноз: Крикунов подтянет защиту после шести шайб в Риге

На кону третье место Запада, а бело-голубые проиграли финнам в этом сезоне все три матча.

В матче регулярного чемпионата КХЛ 17 февраля «Йокерит» сыграет с «Динамо М». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Йокерит» — «Динамо М» команда Лаури Марьямяки котируется с коэффициентом 2.32. Победу команды Владимира Крикунова букмекеры оценивают коэффициентом 2.61.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Динамо М»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — «Динамо М» 17 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.55, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.29. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Йокерит» — «Динамо М» (17.02.2020)

Центральный матч понедельника в КХЛ, в котором сойдутся прямые конкуренты в борьбе за третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с начала февраля успел потерпеть два поражения — разгромное в Ярославле (0:5) и упорное — в Хельсинки (3:4 от «Металлурга»).

Все остальные матчи оказались выиграны, но отрыв от московского «Динамо» всё равно сократился. Поскольку москвичи набрали мощный ход и вообще не допускают осечек. Шесть побед в шести последних поединках, пять из которых — в основное время, а три — с разгромным счётом.

В результате на данный момент финны занимают третью строчку на Западе, имея 80 очков в 58 встречах. «Динамо» набрало 77 баллов, зато имеет игру в запасе. Следовательно, в случае победы гостей интрига в борьбе за третью позицию обострится до предела.

«Йокерит» накануне выглядел на фоне проблемных магнитогорцев довольно средненько. Провалилась бригада меньшинства, пропустившая две шайбы. Одно очко всё же удалось спасти благодаря голу на 52-й минуте, однако в серии буллитов Василия Демченко получилось переиграть лишь однажды.

А вот бело-голубые выдали один из безбашенных матчей за весь регулярный чемпионат КХЛ. После 60 минут в Риге на табло горели две шестёрки, хотя худший клуб Западной конференции крайне редко забрасывает больше трёх шайб. Ход игры напоминал классическую спортивную драму.

Подопечные Владимира Крикунова горели 2:5 после 17 минут, собрались и вышли вперёд, а за 22 секунды до сирены позволили снявшему вратаря сопернику спастись. Правда, в овертайме лидеры всё же добились своего: Яшкин забил, Хиетанен и Шипачёв в ассистентах (7:6 ОТ).

Очные встречи «Йокерита» и «Динамо» в нынешнем сезоне получаются плотными и низовыми. В двух поединках из трёх дело доходило до овертайма (оба раза — 2:1 в пользу «шутов»), а в оставшемся случае финны выиграли со счётом 3:1. Бело-голубые создали достаточно, но Янис Калниньш совершил 29 сейвов с 30 бросков.

На кону третье место в Западной конференции, а букмекеры убеждены в результативности игры. Это выглядит сомнительно. Команды Крикунова редко пропускают помногу в двух матчах подряд, а ведь с «Йокеритом» в этом сезоне категорически не ладится. Наверняка это сподвигнет сыграть строже.

Словом, мы бы выбирали между аккуратной ставкой тотал меньше 5.5 шайбы за 1.72, а также «гол в первые 9 минут — нет» за 1.94. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Йокерит» — «Динамо М»

Очные встречи «Йокерита» и «Динамо» в нынешнем сезоне получаются плотными и низовыми — 2:1 ОТ, 3:1, 2:1 ОТ, всё в пользу финнов. На кону третье место Запада, так что соперники вряд ли станут оголять тылы. Бело-голубые накануне пропустили шесть шайб в Риге, самое время добавить в защите.

Ставка: гол в первые 9 минут — нет за 1.94.