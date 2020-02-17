«Милан» — «Торино»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Торино».



Ставка: «Милан» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 1.85.



«Милан» выдал отличный матч с «Ювентусом» в Кубке и из-за нелепого пенальти в концовке победу упустил. Но по игре «россонери» понравились. И по движению, и по количеству созданных моментов команда Стефано Пиоли своего соперника переигрывала. Если с «Интером» «Милан» превосходил соперника в первые 45 минут, то во встрече с чемпионом в середине недели преимущество было на стороне хозяев на более длительном отрезке. Только в концовке «Милан» подсел (после удаления Тео Эрнандеса).



Домашняя игра с «Торино» — важнейшая с точки зрения турнирных перспектив. Чтобы не отстать от зоны Лиги Европы, «Милану» нужно одерживать победу дома в матче с хромающим на обе ноги «Торино». Туринцы проиграли 5 матчей подряд (4 в серии А и 1 в Кубке) с общей разницей мячей 4-20. Проиграли туринцы в том числе и «Милану» в Кубке Италии в дополнительное время несколько недель назад.



Пропустит предстоящий поединок основной защитник гостей Армандо Иццо, удалившийся во встрече с «Сампдорией». Я думаю, «Милан» должен обыгрывать дома проблемный «Торино». Как минимум хозяева не должны проиграть, а голов, мне кажется, забито будет много. «Торино» ужасно действует в защите, а «Милан» прибавил в атаке. Мой прогноз: 1Х и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.85», — сказал Керимов.



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