Эксперты: «Ливерпуль» не сможет пройти сезон АПЛ без поражений

До конца сезона-2019/2020 в английской Премьер-лиге осталось 12 туров. У «Ливерпуля» по-прежнему нет ни одного проигрыша: в 26 матчах команда Юргена Клоппа одержала 25 побед и всего один раз сыграла вничью. Букмекеры принимают ставки на то, смогут ли мерсисайдцы пройти всю турнирную дистанцию без проигрышей.



Сделать ставку в БК ФОНБЕТ на то, что «Ливерпуль» не проиграет ни одного матча в чемпионате, можно с коэффициентом 3.40. Это примерно 28% вероятности. Поставить на то, что подопечные Клоппа проиграют хотя бы один раз в оставшихся 12 матчах, можно за 1.27 (72%).

В 27-м туре АПЛ 24 февраля «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.