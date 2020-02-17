Эксперты: «Ливерпуль» не сможет пройти сезон АПЛ без поражений

До конца сезона-2019/2020 в английской Премьер-лиге осталось 12 туров. У «Ливерпуля» по-прежнему нет ни одного проигрыша: в 26 матчах команда Юргена Клоппа одержала 25 побед и всего один раз сыграла вничью. Букмекеры принимают ставки на то, смогут ли мерсисайдцы пройти всю турнирную дистанцию без проигрышей.
Сделать ставку в БК ФОНБЕТ на то, что «Ливерпуль» не проиграет ни одного матча в чемпионате, можно с коэффициентом 3.40. Это примерно 28% вероятности. Поставить на то, что подопечные Клоппа проиграют хотя бы один раз в оставшихся 12 матчах, можно за 1.27 (72%).
В 27-м туре АПЛ 24 февраля «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 17 февраля 2020
-
20:01
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:05
- 16 февраля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00