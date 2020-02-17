Букмекеры: с «Манчестер Сити» могут снять очки в чемпионате Англии

Английская Премьер-лига может наказать «Манчестер Сити» после того, как УЕФА выписал «горожанам» двухлетний бан на участие в еврокубках. Лига может снять с клуба очки, поскольку нарушения финансового fair play на международной арене аналогичны внутренним правилам лиги.



Букмекеры принимают ставки на возможный штраф «горожан». Поставить на то, что с «Манчестер Сити» снимут очки, можно за 1.85. Точно такой же коэффициент предлагают аналитики БК ФОНБЕТ на то, что лига не станет штрафовать клуб.



После обнародования решения УЕФА «Манчестер Сити» выступил с заявлением, что обязательно подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Правда, пока не известно, сможет ли CAS принять решение по делу до начала следующего сезона.



После 26 туров «Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ, в активе команды 51 очко — на одно больше, чем у идущего третьим «Лестера», но у подопечных Гвардиолы один матч в запасе.



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