Собрался ставить на Лигу чемпионов? Научись выигрывать в Академии «Чемпионата» бесплатно!

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Преподаватели академии Дмитрий Сенников, Александр Вишневский и Карен Адамян расскажут тебе о том, как анализировать футбол и ставить на Лигу чемпионов. Начни учиться и выбери правильные ставки на матчи «Боруссия» — «ПСЖ», «Атлетико» — «Ливерпуль», «Реал» — «Манчестер Сити» и другие первые встречи 1/8 финала ЛЧ сезона-2019/2020.

Другие преподаватели Академии:

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».

Олег Клепиков, нейропсихолог.

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

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