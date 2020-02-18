Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Собрался ставить на Лигу чемпионов? Научись выигрывать в Академии «Чемпионата» бесплатно!

Собрался ставить на Лигу чемпионов? Научись выигрывать в Академии «Чемпионата» бесплатно!
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Преподаватели академии Дмитрий Сенников, Александр Вишневский и Карен Адамян расскажут тебе о том, как анализировать футбол и ставить на Лигу чемпионов. Начни учиться и выбери правильные ставки на матчи «Боруссия» — «ПСЖ», «Атлетико» — «Ливерпуль», «Реал» — «Манчестер Сити» и другие первые встречи 1/8 финала ЛЧ сезона-2019/2020.

Другие преподаватели Академии:

  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
  • Олег Клепиков, нейропсихолог.
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» сейчас бесплатно!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020