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«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: выиграй 500 рублей за верный прогноз на матч 19 февраля!

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: выиграй 500 рублей за верный прогноз на матч 19 февраля!
Ставки / Прогнозы 0

19 февраля «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг» проведут первую встречу в 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/2020. «Матч ТВ» приглашает смотреть прямую видеотрансляции игры с 23:00, а ФОНБЕТ запустил эксклюзивную акцию к матчу для читателей «Чемпионата».

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1. Угадай победителя матча «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» на странице акции.
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