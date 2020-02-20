«Вольфсбург» — «Мальмё»: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Мальме» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Вольфсбурга» с форой (-1) за 1.90.
«На мой взгляд, достаточно легко предсказуемый матч. Во-первых, «Мальмё» потерял тренера по сравнению с осенней частью турнира. Уве Реслер вернулся в Германию, теперь будет работать с «Фортуной» из Дюссельдорфа. Во-вторых, закончил карьеру нападающий Маркус Розенберг. И я думаю, что у шведской команды практически никаких шансов нет в этом противостоянии.
«Вольфсбург», думаю, захочет максимальное количество вопросов решить дома, чтобы со спокойной душой ехать на ответную встречу.
Выбираю ставку «победа «Вольфсбурга» с форой (-1)» с коэффициентом 1.9. Думаю, это наилучший вариант в данном случае», — сказал Андронов.
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