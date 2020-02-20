«Байер» — «Порту»: делайте ставки и получите бонус до 10 000 рублей

20 февраля пройдет матч «Байер» — «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020. Смотреть прямую видеотрансляцию встречи «Матч ТВ» предлагает с 23:00 мск.



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Две мощные и именитые команды, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов.

Оба клуба сейчас в порядке. И те, и другие не любят отсиживаться в обороне и предпочитают искать счастье у чужих ворот, так что проблемы с голами вряд ли возникнут.



«Байер» будет владеть мячом и щедро орошать штрафную португальцев прострелами, подачами и угловыми. А «Порту» постарается качественно действовать вторым номером. В недавнем поединке с «Бенфикой» получилось здорово.



Прогноз «Чемпионата»: гол в первые 27 минут за 1.94.



Мы бы выбирали между «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.15, а также ставкой на гол в первые 27 минут за 1.94. Поставьте на это и получите бонус до 10000 рублей!

«Байер» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш и Фолланд обеспечат веселье в Леверкузене Ждём яркий матч, голы в обе стороны и большое количество угловых.