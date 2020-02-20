«Байер» — «Порту»: делайте ставки и получите бонус до 10 000 рублей

20 февраля пройдет матч «Байер» — «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020. Смотреть прямую видеотрансляцию встречи «Матч ТВ» предлагает с 23:00 мск.
В рамках акции все новые клиенты ФОНБЕТ получают до 10 000 рублей бонуса за первые ставки! Сделайте первую ставку прямо сейчас с прогнозом на матч «Байер» — «Порту» 20 февраля от Алексея Серякова, ведущего эксперта раздела «Ставки».
Две мощные и именитые команды, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов.
Оба клуба сейчас в порядке. И те, и другие не любят отсиживаться в обороне и предпочитают искать счастье у чужих ворот, так что проблемы с голами вряд ли возникнут.
«Байер» будет владеть мячом и щедро орошать штрафную португальцев прострелами, подачами и угловыми. А «Порту» постарается качественно действовать вторым номером. В недавнем поединке с «Бенфикой» получилось здорово.
Прогноз «Чемпионата»: гол в первые 27 минут за 1.94.
Мы бы выбирали между «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.15, а также ставкой на гол в первые 27 минут за 1.94. Поставьте на это и получите бонус до 10000 рублей!
- 20 февраля 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
02:00
-
01:00
- 19 февраля 2020
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:43
-
20:30
-
20:15