«Челси» — «Тоттенхэм»: выиграй 500 рублей за верный прогноз на матч 22 февраля

22 февраля в матче 27-го тура АПЛ сезона-2019/2020 состоится лондонское дерби «Челси» — «Тоттенхэм». Okko Спорт приглашает смотреть прямую видеотрансляцию игры с 15:30 мск, а ФОНБЕТ запустил эксклюзивную акцию к матчу для читателей «Чемпионата».



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