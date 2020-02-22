«Челси» — «Тоттенхэм»: выиграй 500 рублей за верный прогноз на матч 22 февраля
22 февраля в матче 27-го тура АПЛ сезона-2019/2020 состоится лондонское дерби «Челси» — «Тоттенхэм». Okko Спорт приглашает смотреть прямую видеотрансляцию игры с 15:30 мск, а ФОНБЕТ запустил эксклюзивную акцию к матчу для читателей «Чемпионата».
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