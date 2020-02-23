«Хетафе» — «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 25-го тура испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» за 3.40.
«Не устану повторять, что «Хетафе» — настоящий испанский бриллиант. Вслед за «Валенсией» (3:0) дома был обыгран «Аякс» (2:0). Команда из пригорода Мадрида прекрасно готова физически, а чёткие указания тренера исполняются почти безукоризненно.
«Севильи» очень нужно побеждать. В Румынии им это сделать не удалось (1:1), но, скорее всего, они выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Севильцы любят контролировать мяч, поэтому нетрудно предположить, что первым номером будут играть именно гости. Они имеют сильный состав, и у них достаточно звёздных игроков: Сусо, Навас, Банега, это только малая их часть.
«Хетафе» силён командно, но я рискну предположить, что гости смогут преподнести небольшой сюрприз и победить».
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